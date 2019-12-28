В Уфе подвели итоги работы системы здравоохранения Башкирии за год

Posted 28 декабря 2019, 13:30
Published 28 декабря 2019, 13:30
Modified 17 октября 2022, 20:41
Updated 17 октября 2022, 20:41
Министр здравоохранения РБ Максим Забелин сообщил, что за 10 лет сеть организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, выросла с 3 до 22: это позволило уменьшить сроки ее ожидания и увеличить доступность для жителей региона. В этом году количество пациентов, получивших ВМП, достигло 26,5 тыс. человек.
В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в этом году в больницы региона поставили 2 магнитно-резонансных (МРТ) и шесть компьютерных (КТ) томографов, отремонтировали 7 КТ и 1 МРТ. В планах на 2020 год — приобретение 5 МРТ и 6 КТ, а также ремонт 6 КТ и 1 МРТ.
За 11 месяцев диспансеризацию прошли порядка 725 тысяч человек.
— Есть ряд цифр, которые точно говорят, что мы, наверное, на правильном пути, — отметил Радий Хабиров. — Прежде всего то, что мы начали умирать меньше. Мы ещё не получили статистику за весь год, но на данный момент на 2,5 тысячи человек умерло меньше, чем в предыдущий год. Это не только медицина, это и отравления суррогатом, и дорожно-транспортные происшествия, и утопления и прочее. Но очень заметны два показателя — снижение смертности от болезней системы кровообращения и онкологии, это точно. Для нас была болезненная история, связанная с тем, что мы тяжело выруливаем с показателями младенческой смертности. Но я надеюсь, эту задачу мы всё-таки решим.