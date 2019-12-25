В Башкирии в пожаре пострадали два человека

По данным спасателей, пожар начался 25 декабря в 00:43 в доме на Центральной улице в селе Октябрьский Уфимского района Башкирии.
Сообщается, что на место происшествия тушить пожар направили 10 человек и три единицы техники. На момент прибытия было установлено, что огонь начался в двухкомнатной квартире двухэтажного жилого дома. Возгорание удалось локализовать в 1:06, горение ликвидировали в 1:23.
На месте происществия была обнаружена 40-летняя женщина и 46-летний мужчина. Обстоятельства пожара выясняет дознаватель МЧС России.