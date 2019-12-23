В Израиле четыре человека стали жертвами ДТП

ДТП произошло на шоссе № 40 примерно в 19 часов 40 минут по местному времени. Автобус съехал с дороги и врезался в остановку.
На место оперативно прибыли сотрудники медпомощи. Двух пострадавших с тяжёлыми ранениями они доставили в больницу Шиба. Остальных, с более лёгкими, направили в другие медицинские учреждения.
Водитель автобуса тоже получил травмы. Однако он находится в сознании и полицейские допросили его для выяснения подробностей аварии.
По предварительным данным, причиной ДТП могла стать невнимательность водителя.