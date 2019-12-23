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В Израиле четыре человека стали жертвами ДТП

23 декабря 2019, 18:56
Фото: pixabay.com
Четыре пассажира маршрутного автобуса, следовавшего из Иерусалима в Хайфу (Израиль), погибли в результате аварии.

Ещё 14 человек получили различные травмы, сообщает газета «Известия» 23 декабря.

ДТП произошло на шоссе № 40 примерно в 19 часов 40 минут по местному времени. Автобус съехал с дороги и врезался в остановку.

На место оперативно прибыли сотрудники медпомощи. Двух пострадавших с тяжёлыми ранениями они доставили в больницу Шиба. Остальных, с более лёгкими, направили в другие медицинские учреждения.

Водитель автобуса тоже получил травмы. Однако он находится в сознании и полицейские допросили его для выяснения подробностей аварии.

По предварительным данным, причиной ДТП могла стать невнимательность водителя.

#Новости#Ольга Земскова#В мире
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