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Прокуратура Башкирии потребовала отменить оправдательный приговор экс-вице-мэру Уфы

25 декабря 2019, 03:32
Фото: Артур Салимов. / Mkset.ru
Ранее Октябрьский районный суд оправдал его по всем статьям.

Как передает ТАСС, в прокуратуре республики не согласились с оправдательным приговором бывшему вице-мэру Уфы Александру Филипповому и экс-начальнику управления капитального строительства мэрии Уфы Марату Гарееву. Ранее их обвинили в растрате около 1,6 млрд рублей.

В прокуратуре потребовали обжаловать приговор и направить дело на повторное рассмотрение.

Напомним, ранее Филиппову и Гарееву было предъявлено обвинение в превышении полномочий при реализации региональной адресной программы расселения из ветхого и аварийного жилья. Обвинение считало, что они были лично заинтересованы в том, чтобы в адресную программу, предполагающую госфинансирование, было включено расселение домов, которое должны были осуществить за свой счет застройщики жилых кварталов. Ущерб, причиненный действиями чиновников, оценен в 1,6 млрд руб. Гособвинение ходатайствовало об осуждении Александра Филиппова к восьми годам лишения свободы, а Марата Гареева — к семи с половиной годам.

Обвиняемые настаивали на своей полной невиновности. Напомним также, что это второе уголовное дело бывшего заместителя градоначальника Уфы. Первое было связано с его уклонением от уплаты налогов в размере 250 тысяч рублей. В связи с истечением срока давности его тоже оправдали.

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