Прокуратура Башкирии потребовала отменить оправдательный приговор экс-вице-мэру Уфы

Напомним, ранее Филиппову и Гарееву было предъявлено обвинение в превышении полномочий при реализации региональной адресной программы расселения из ветхого и аварийного жилья. Обвинение считало, что они были лично заинтересованы в том, чтобы в адресную программу, предполагающую госфинансирование, было включено расселение домов, которое должны были осуществить за свой счет застройщики жилых кварталов. Ущерб, причиненный действиями чиновников, оценен в 1,6 млрд руб. Гособвинение ходатайствовало об осуждении Александра Филиппова к восьми годам лишения свободы, а Марата Гареева — к семи с половиной годам.