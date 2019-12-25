Прокуратура Башкирии потребовала отменить оправдательный приговор экс-вице-мэру Уфы

Как передает ТАСС, в прокуратуре республики не согласились с оправдательным приговором бывшему вице-мэру Уфы Александру Филипповому и экс-начальнику управления капитального строительства мэрии Уфы Марату Гарееву. Ранее их обвинили в растрате около 1,6 млрд рублей.
В прокуратуре потребовали обжаловать приговор и направить дело на повторное рассмотрение.
Напомним, ранее Филиппову и Гарееву было предъявлено обвинение в превышении полномочий при реализации региональной адресной программы расселения из ветхого и аварийного жилья. Обвинение считало, что они были лично заинтересованы в том, чтобы в адресную программу, предполагающую госфинансирование, было включено расселение домов, которое должны были осуществить за свой счет застройщики жилых кварталов. Ущерб, причиненный действиями чиновников, оценен в 1,6 млрд руб. Гособвинение ходатайствовало об осуждении Александра Филиппова к восьми годам лишения свободы, а Марата Гареева — к семи с половиной годам.
Обвиняемые настаивали на своей полной невиновности. Напомним также, что это второе уголовное дело бывшего заместителя градоначальника Уфы. Первое было связано с его уклонением от уплаты налогов в размере 250 тысяч рублей. В связи с истечением срока давности его тоже оправдали.