Глава Башкирии отчитался о ремонте школ и заодно снова призвал рожать

Руководитель региона написал, что в Башкирии за год сдали после ремонта и строительство 21 школу. Он отметил, что в республике еще никогда не сдавали столько общеобразовательных учреждений за один год.
Радий Хабиров проинформировал, что в обновленных школах смогут учиться 7596 детей. «Причем там, где это необходимо», – добавил он.
Глава привел в пример построенные маленькие школы на 60-80 учеников, к примеру, в деревне Штанды Балтачевского района, в селе Леуза Кигинского района, в деревне Айтмембетово Архангельского района. Но также отметил и большие на 1000-1225 мест в Уфе и Стерлитамаке.
«Все школы красивые, оснащены современной техникой. Посмотрите и полюбуйтесь, порадуйтесь за наших детей. А мы и дальше будем продолжать строить, в 2020 году сдадим еще 7 школ на 2190 мест - в Шаране Шаранского района, Первомайском Нуримановского района, в Лаклах Салаватского района, Михайловке и Зубово лайф-2 Уфимского района, в Туймазах и в Октябрьском», – подытожил он.
Свой пост Хабиров завершил уже традиционно призывом к повышению рождаемости. «Хочу обратиться к нашим мамам - вы рожайте детишек, не бойтесь. Детям будет где учиться. Школы мы построим», – предложил руководитель республики.