Глава Башкирии отчитался о ремонте школ и заодно снова призвал рожать

«Все школы красивые, оснащены современной техникой. Посмотрите и полюбуйтесь, порадуйтесь за наших детей. А мы и дальше будем продолжать строить, в 2020 году сдадим еще 7 школ на 2190 мест - в Шаране Шаранского района, Первомайском Нуримановского района, в Лаклах Салаватского района, Михайловке и Зубово лайф-2 Уфимского района, в Туймазах и в Октябрьском», – подытожил он.