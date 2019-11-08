В минздраве Башкирии назвали основные причины снижения рождаемости

Согласно официальным данным в Башкирии за прошедшие девять месяцев снизилась рождаемость. Ufatime со ссылкой на минздрав региона сообщает, что в 2019 году за прошедшие девять месяцев на свет появилось 31 654 младенца, в то время как за аналогичный период прошлого года родилось 35 560 детей.