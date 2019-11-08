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В минздраве Башкирии назвали основные причины снижения рождаемости

8 ноября 2019, 11:50
Фото: pixabay.com
Рождаемость снизилась почти на 11%.

Согласно официальным данным в Башкирии за прошедшие девять месяцев снизилась рождаемость. Ufatime со ссылкой на минздрав региона сообщает, что в 2019 году за прошедшие девять месяцев на свет появилось 31 654 младенца, в то время как за аналогичный период прошлого года родилось 35 560 детей.

По данным заместителя министра здравоохранения Башкирии Гульнары Зиннуровой, низкая рождаемость объясняется двумя факторами: это снижение количества женщин фертильного возраста (от 15 до 49 лет) и низкая интенсивность деторождений, так как с каждым годом семьи все больше предпочитают ограничиваться одним-двумя детьми.

Медиакорсеть также сообщала, что в республике наблюдается высокая младенческая смертность. Если в прошлом году за восемь месяцев умерли 178 малышей, то в этом году – 189.

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#Новости#Рождаемость#Алия Фатхиева#Политика
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