В минздраве Башкирии назвали основные причины снижения рождаемости

Согласно официальным данным в Башкирии за прошедшие девять месяцев снизилась рождаемость. Ufatime со ссылкой на минздрав региона сообщает, что в 2019 году за прошедшие девять месяцев на свет появилось 31 654 младенца, в то время как за аналогичный период прошлого года родилось 35 560 детей.
По данным заместителя министра здравоохранения Башкирии Гульнары Зиннуровой, низкая рождаемость объясняется двумя факторами: это снижение количества женщин фертильного возраста (от 15 до 49 лет) и низкая интенсивность деторождений, так как с каждым годом семьи все больше предпочитают ограничиваться одним-двумя детьми.
Медиакорсеть также сообщала, что в республике наблюдается высокая младенческая смертность. Если в прошлом году за восемь месяцев умерли 178 малышей, то в этом году – 189.