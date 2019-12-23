Следком Башкирии сообщил о характере смерти людей, которых обнаружили через месяц

Медиакорсеть ранее передавала, что сообщение о жуткой находке поступило в СМИ в минувшую пятницу, 20 декабря. Сообщалось, что погибшие найдены в собственной квартире, тела пролежали там приблизительно около трех-четырех недель и состояли в родственных связях.
В следственном комитете республики прокомментировали, что найден труп 68-летего мужчины, его 64-летней супруги и их 44-летнего сына. Проверка показала, что у всех троих смерть была насильственной. В настоящий момент по факту случившегося возбуждено уголовное дело по признакам убийства (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
По данным РИА Новостей, существует версия, что сын убил родителей, а потом покончил с собой, сообщает РИА Новости со ссылкой на башкирское управление Следственного комитета России (СКР).
В настоящее время убийца еще не найден, следствие ведет расследование.