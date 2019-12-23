Следком Башкирии сообщил о характере смерти людей, которых обнаружили через месяц

В следственном комитете республики прокомментировали, что найден труп 68-летего мужчины, его 64-летней супруги и их 44-летнего сына. Проверка показала, что у всех троих смерть была насильственной. В настоящий момент по факту случившегося возбуждено уголовное дело по признакам убийства (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).