Контрольно-счетная палата Башкирии нашла нарушения в санатории «Янган-Тау»

Аудиторы Контрольно-счетной палаты нашли нарушений в объеме 85% от валовой выручки, передает «Башинформ». Результаты проверки выявили 1,9 млрд рублей неэффективных расходов и коррупционные схемы вывода средств на 1,4 млрд рублей.
В сообщении КСП указывается, что санаторий покупал продукты у поставщиков по завышенной цене, списание тоже проходило по завышенным нормам. Были найдены и другие нарушения – искусственное дробление закупок, отвлечение средства, закупки по завышенной стоимости.
Кроме того, в палате объяснили и отрициательную динамику количества отдыхающих. Аудиторы указали на то, что это стало прямым следствием снижения продолжительности путевок и удорожания койко-дня, причем рост опередил инфляцию.
«Не принятие мер к изменению ценовой политики общества, по мнению Контрольно-счетной палаты, повлечет отсутствие в среднесрочной перспективе реальной возможности повышения его финансовой устойчивости и обеспечения предпосылок к качественному развитию», — отметили в палате.