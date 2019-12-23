mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Контрольно-счетная палата Башкирии нашла нарушения в санатории «Янган-Тау»

23 декабря 2019, 12:31
Фото: Mkset.ru
Аудиторы выявили неэффективные расходы и коррупцию.

Аудиторы Контрольно-счетной палаты нашли нарушений в объеме 85% от валовой выручки, передает «Башинформ». Результаты проверки выявили 1,9 млрд рублей неэффективных расходов и коррупционные схемы вывода средств на 1,4 млрд рублей.

В сообщении КСП указывается, что санаторий покупал продукты у поставщиков по завышенной цене, списание тоже проходило по завышенным нормам. Были найдены и другие нарушения – искусственное дробление закупок, отвлечение средства, закупки по завышенной стоимости.

Кроме того, в палате объяснили и отрициательную динамику количества отдыхающих. Аудиторы указали на то, что это стало прямым следствием снижения продолжительности путевок и удорожания койко-дня, причем рост опередил инфляцию.

«Не принятие мер к изменению ценовой политики общества, по мнению Контрольно-счетной палаты, повлечет отсутствие в среднесрочной перспективе реальной возможности повышения его финансовой устойчивости и обеспечения предпосылок к качественному развитию», — отметили в палате.

Материалы по теме
Председателем КСП Башкирии стал Константин ШагимуратовПосле проверки КСП уволился гендиректор «Башфармации» Салават РахматуллинКСП Башкирии за семь месяцев выявили нарушений на 26,6 млрд рублей
#Новости#Коррупция#Алия Фатхиева#Общество
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Профбюро БашГУ удалило пост с призывом помочь мобилизованным из Башкирии
Сегодня, 15:18
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Завтра глава Башкирии ответит на самые наболевшие вопросы жителей на «Прямой линии»
Сегодня, 14:48
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44