«Туман и гололед»: в МЧС Башкирии предупредили об ухудшении погодных условий

Posted 10 декабря 2019, 10:40
Published 10 декабря 2019, 10:40
Modified 17 октября 2022, 20:24
Updated 17 октября 2022, 20:24
Жителей Башкирии в региональном МЧС предупредили, что 10 и 11 декабря ожидаются неблагоприятные погодные условия.
В частности, спасатели рассказали о тумане, который будет ночью и утром, видимостью менее 500 метров. Предупреждают также и о гололеде с гололедицей.
В ведомстве попросили соблюдать правила безопасности и осторожно передвигаться на дорогах.
Медиакорсеть, напомним, передавала, что в республике также ожидается и похолодание. Уже в среду и четверг температура опустится до -2…-4 градусов днем, а к концу недели, в пятницу, столбики термометра упадут до -8. Выходные днем станет еще холоднее: от -12 до -16 градусов.