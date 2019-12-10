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Posted 10 декабря 2019, 10:40

Published 10 декабря 2019, 10:40

Modified 17 октября 2022, 20:24

Updated 17 октября 2022, 20:24

«Туман и гололед»: в МЧС Башкирии предупредили об ухудшении погодных условий

«Туман и гололед»: в МЧС Башкирии предупредили об ухудшении погодных условий

10 декабря 2019, 10:40
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Жителям республики посоветовали быть предельно осторожными.

Жителей Башкирии в региональном МЧС предупредили, что 10 и 11 декабря ожидаются неблагоприятные погодные условия.

В частности, спасатели рассказали о тумане, который будет ночью и утром, видимостью менее 500 метров. Предупреждают также и о гололеде с гололедицей.

В ведомстве попросили соблюдать правила безопасности и осторожно передвигаться на дорогах.

Медиакорсеть, напомним, передавала, что в республике также ожидается и похолодание. Уже в среду и четверг температура опустится до -2…-4 градусов днем, а к концу недели, в пятницу, столбики термометра упадут до -8. Выходные днем станет еще холоднее: от -12 до -16 градусов.

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