«Туман и гололед»: в МЧС Башкирии предупредили об ухудшении погодных условий

Медиакорсеть, напомним, передавала, что в республике также ожидается и похолодание. Уже в среду и четверг температура опустится до -2…-4 градусов днем, а к концу недели, в пятницу, столбики термометра упадут до -8. Выходные днем станет еще холоднее: от -12 до -16 градусов.