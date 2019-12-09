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Posted 9 декабря 2019, 13:11

Published 9 декабря 2019, 13:11

Modified 17 октября 2022, 20:24

Updated 17 октября 2022, 20:24

В Башкирии поднимут плату за детские сады

В Башкирии поднимут плату за детские сады

9 декабря 2019, 13:11
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Повышение планируется с 1 января 2020 года.

«Башинформ» со ссылкой на минобр Башкирии передает, что средняя оплата за детский сад в следующем году вырастет до 1677 рублей в месяц.

Ранее средний размер родительской платы составлял 1617,2 рубля. «Признать утратившим силу приказ Министерства образования Республики Башкортостан от 31 октября 2018 года 1318 "Об установлении среднего размера родительской платы за присмотр уход за детьми государственных муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования"», – отмечается в документе.

В настоящий момент он уже опубликован на официальном портале правовой информации и подписан руководителем ведомства Айбулатом Хажиным.

По данным агентства, родители ныне имеют право получить компенсацию платы. В случае, если учреждение посещает один ребенок, размер компенсации составляет 20% от оплаченной суммы, если двое – то 50%, трое и более – 70%.

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#Общество#Новости#Детский сад
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