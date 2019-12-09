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Posted 9 декабря 2019, 05:21

Published 9 декабря 2019, 05:21

Modified 3 февраля, 06:34

Updated 3 февраля, 06:34

Борис Гребенщиков даст бесплатный концерт в Уфе

9 декабря 2019, 05:21
Большой концерт легендарного исполнителя состоится завтра, 10 декабря.

Музыканты «Аквариума» во главе с Борисом Гребенщиковым выступят сегодня, 9 декабря, в уфимском «Гостином дворе» с бесплатным концертом. Завтра же он выступит с группой уже в одном из развлекательных комплексов столицы.

Такие бесплатные концерты в разных местах городов — давняя традиция российской группы. Борис Гребенщиков не раз выступал в метро, парках, скверах, улицах, торговых центра различных городов страны, чем вызывал неподдельный интерес у публики.

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#Город#Новости
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