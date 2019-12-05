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Posted 5 декабря 2019, 08:40

Published 5 декабря 2019, 08:40

Modified 17 октября 2022, 20:21

Updated 17 октября 2022, 20:21

В Башкирии в результате пожара погиб человек

В Башкирии в результате пожара погиб человек

5 декабря 2019, 08:40
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Причиной подара стал окурок.

Госкомитет по ЧС передал, что 3 декабря в Стерлитамаке произошел пожар в многоквартирном доме, в результате которого погиб человек.

По информации ведомства, причиной стала неосторожность при курении. В комитете предупреждают, что сегодня пожары возникают чаще всего именно по этой причине. Спасатели информируют, что случайно оставленный окурок может испепелить весь дом за считанные минуты.

Дополнительно сообщается, что всего с начала года в республике произошло 11004 пожаров, при которых погибло 248 человек.

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