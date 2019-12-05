В Башкирии в результате пожара погиб человек

Posted 5 декабря 2019, 08:40
Published 5 декабря 2019, 08:40
Modified 17 октября 2022, 20:21
Updated 17 октября 2022, 20:21
Госкомитет по ЧС передал, что 3 декабря в Стерлитамаке произошел пожар в многоквартирном доме, в результате которого погиб человек.
По информации ведомства, причиной стала неосторожность при курении. В комитете предупреждают, что сегодня пожары возникают чаще всего именно по этой причине. Спасатели информируют, что случайно оставленный окурок может испепелить весь дом за считанные минуты.
Дополнительно сообщается, что всего с начала года в республике произошло 11004 пожаров, при которых погибло 248 человек.