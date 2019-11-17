В Стерлитамаке найдены тела двух подростков с признаками отравления угарным газом

Следственный отдел по Стерлитамаку следственного управления СК РФ по РБ возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам), по факту обнаружения тел двух несовершеннолетних.