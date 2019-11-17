В Стерлитамаке найдены тела двух подростков с признаками отравления угарным газом

Posted 17 ноября 2019, 11:37
Published 17 ноября 2019, 11:37
Modified 17 октября 2022, 20:42
Updated 17 октября 2022, 20:42
Следственный отдел по Стерлитамаку следственного управления СК РФ по РБ возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам), по факту обнаружения тел двух несовершеннолетних.
Следствие установило, что вечером 16 ноября в стерлитамакском гаражном массиве по ул. Лесная в гараже обнаружены тела двух 16-летних подростков с признаками отравления угарным газом.
В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, назначены экспертные исследования с целью установления причин смерти погибших, допрашиваются очевидцы, устанавливаются обстоятельства, способствовавшие произошедшей трагедии.