Вдохнуть смерть: В Башкирии становится популярной новая подростковая токсикомания

В республиканском наркологическом диспансере № 1, по данным января-сентября 2019 года, на учете состоят 18 подростков-потребителей токсических веществ с вредными последствиями. В аналогичном периоде прошлого года их было больше — 20 человек. Однако, по словам экспертов, в реальности число «поклонников» новой токсикомании может быть значительно больше. В учреждении также сообщили, что статистика смерти от сниффинга не ведется, так как доказать, что летальный исход наступил именно по этой причине тяжело: об этом узнают, когда рядом был свидетель или последующий «шум» в СМИ.