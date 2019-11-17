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Posted 17 ноября 2019, 05:50

Published 17 ноября 2019, 05:50

Modified 17 октября 2022, 20:42

Updated 17 октября 2022, 20:42

В России хотят ввести штраф за нарушение прав на пользование языков нацреспублик

В России хотят ввести штраф за нарушение прав на пользование языков нацреспублик

17 ноября 2019, 05:50
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В новой редакции Кодекса об административных правонарушениях ожидается многократное увеличение размеров штрафов за различные антиобщественные поступки.

Штраф за оскорбления возрастет до 5000 рублей. В числе принципиально новых «штрафных» случаев — выгул в общественном месте собак опасной породы без намордника (такой случай будет квалифицироваться как хулиганство и грозить виновнику штрафом в размере до 5000 рублей), а также нарушение прав на пользование государственным языком России либо национальных республик (также штрафы до 5000 рублей, должностных лиц планируют привлекать к ответственности за дискриминацию).

К слову, само понятие общественного места будет также существенно расширено — в эту категорию войдут не только улицы, общественные здания и общественный транспорт, но и все места общего пользования — парки, аэропорты, вокзалы, подъезды, лифты. крыши, чердаки и подвалы.

Еще одна новая статья — воспрепятствование адвокатской деятельности. Попытки помешать защитнику осуществить свои профессиональные полномочия, в том числе неправомерный отказ в предоставлении адвокату информации, также грозит штрафом.

Подробнее — в материале «Новых известий».

#Андрей Королев#Общество#Новости#Хулиганство#КоАП РФ
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