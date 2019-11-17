В России хотят ввести штраф за нарушение прав на пользование языков нацреспублик

Штраф за оскорбления возрастет до 5000 рублей. В числе принципиально новых «штрафных» случаев — выгул в общественном месте собак опасной породы без намордника (такой случай будет квалифицироваться как хулиганство и грозить виновнику штрафом в размере до 5000 рублей), а также нарушение прав на пользование государственным языком России либо национальных республик (также штрафы до 5000 рублей, должностных лиц планируют привлекать к ответственности за дискриминацию).