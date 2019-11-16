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Posted 16 ноября 2019, 07:01

Published 16 ноября 2019, 07:01

Modified 25 декабря 2024, 05:41

Updated 25 декабря 2024, 05:41

Новый год к нам мчится: В Уфе установили первую елку

16 ноября 2019, 07:01
Символ главного праздника установили в микрорайоне Затон.

Главный народный праздник Новый год становится все ближе. Уфимские магазины уже давно стали по-тихоньку украшать новогодними игрушками, гирляндами. На днях в Уфе установили первую новогоднюю елку. Об этом сообщает «ГТРК-Башкортостан». 27-метровый символ Нового года установлен в парке «Волна» в микрорайоне Затон.

Что касается новогодних каникул, имейте в виду: они продлятся с 1 по 8 января. 31 декабря – рабочий день. После гуляний на работу выходим 9 января следующего 2020 года.

#Город#Новости#Уфа#Новый год
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