Новый год к нам мчится: В Уфе установили первую елку

Posted 16 ноября 2019, 07:01
Published 16 ноября 2019, 07:01
Modified 25 декабря 2024, 05:41
Updated 25 декабря 2024, 05:41
Главный народный праздник Новый год становится все ближе. Уфимские магазины уже давно стали по-тихоньку украшать новогодними игрушками, гирляндами. На днях в Уфе установили первую новогоднюю елку. Об этом сообщает «ГТРК-Башкортостан». 27-метровый символ Нового года установлен в парке «Волна» в микрорайоне Затон.
Что касается новогодних каникул, имейте в виду: они продлятся с 1 по 8 января. 31 декабря – рабочий день. После гуляний на работу выходим 9 января следующего 2020 года.