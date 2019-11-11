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Госкомитет по ЧС опубликовал предупреждение об ухудшении погодных условий в Башкирии

11 ноября 2019, 09:53
Специалисты предупредили о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций.

Со ссылкой на Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по Башкирии в региональном госкомитете сообщили, что 12 ноября на территории республики ожидаются моросящие осадки в виде дождя и снега, гололед, туман, на отдельных участках дорог гололедица.

«В связи с этим повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Прогнозируется увеличение количества ДТП и появление заторов на дорогах», – отметили в пресс-службе ведомства.

По данным МЧС по Башкирии, в период с 20:00 11 ноября до 20:00 12 ноября скорость ветра составит 5-10м/с. Температура воздуха ночью 0,-5°, при прояснении до -10°, днем -1,+4°. На отдельных участках автодорог ухудшение видимости в тумане 500 метров и менее.

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