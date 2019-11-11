Госкомитет по ЧС опубликовал предупреждение об ухудшении погодных условий в Башкирии

Со ссылкой на Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по Башкирии в региональном госкомитете сообщили, что 12 ноября на территории республики ожидаются моросящие осадки в виде дождя и снега, гололед, туман, на отдельных участках дорог гололедица.