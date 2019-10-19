Алкоголь и табак в России планируют включить в систему tax free

Напомним, закон о введении tax free вступил в силу c 2018 года. Вернуть себе НДС с товаров, купленных в России, могут граждане иностранных государств, не входящих в ЕАЭС. Для такой компенсации иностранцу сейчас нужно приобрести в течение одного дня товары на сумму не менее 10 тыс. руб. с учетом налога и оформить чек на них.