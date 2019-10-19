Алкоголь и табак в России планируют включить в систему tax free

Posted 19 октября 2019, 05:22
Published 19 октября 2019, 05:22
Modified 17 октября 2022, 20:11
Updated 17 октября 2022, 20:11
В частности, предлагается дать возможность иностранцам получать компенсацию по НДС при покупке в России алкоголя и табачной продукции. Также предлагают уменьшить нижнюю границу суммы покупки для компенсации до 8 тыс. руб. — на данный момент она составляет 10 тыс. руб. (это один из самых высоких показателей в мире). Планруется, что с 2021 года система tax free заработает на всей территории России.
Напомним, закон о введении tax free вступил в силу c 2018 года. Вернуть себе НДС с товаров, купленных в России, могут граждане иностранных государств, не входящих в ЕАЭС. Для такой компенсации иностранцу сейчас нужно приобрести в течение одного дня товары на сумму не менее 10 тыс. руб. с учетом налога и оформить чек на них.
В тестовом режиме система tax free заработала прошлой весной в Москве, Санкт-Петербурге, Красногорске и Сочи. Позже к системе подключались магазины других городов, сейчас tax free действует уже в 13 субъектах России. Ее распространение на алкоголь и табачные изделия должно способствовать привлечению иностранцев в российские магазины.
Подробнее в материале «Новых известий».