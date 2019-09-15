Опубликован видеоклип на песню Шевчука про шиханы с участием музыкантов из Башкирии

Опубликован видеоклип на песню Шевчука про шиханы с участием музыкантов из БашкирииВидео
Сегодня, 16:41Татьяна Майорова
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В записи клипа приняли участие вместе с Юрием Шевчуком семь известных певцов- уроженцев Башкирии.
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Видео: Youtube.com
Накануне. 14 сентября, на канале Youtube.com появился видеоклип на песню Юрия Шевчука «Шиханы должны жить».
Сама песня была написана раньше, но теперь в записи клипа приняли участие другие музыканты - Тэм Булатов, Нияз Абдюшев, Харт Исхаков, Клим Егоров, Тимур Сабитов, Вячеслав Шилкин, Руслан Галеев. Запись опубликована группой «Музыка шихан».
В записи видеоклипа приняли участие также дети. В ней много съемок окрестностей стерлитамакских шихан.
В конце записи опубликован практически манифест в защиту всех трех уцелевших Шихан – Торатау, Куштау и Юрактау.
Пользователи соцсетей встретили клип с одобрением. Он стремительно набирает просмотры.
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