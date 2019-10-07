Как российские судьи стали заложниками современной политической системы России

По данным Института проблем правоприменения, 68,6% судей — это бывшие сотрудники судов, прокуратуры и других правоохранительных органов. При этом бывших адвокатов среди судей практически нет. Чтобы стать судьей, недостаточно иметь блестящее юридическое образование, знание законов и опыт соответствующей практики. Для начала необходимо пройти многоступенчатый отбор. И уже на первом этапе возникают проблемы: в докладе Института проблем правоприменения говорится, что определяющим моментом для кандидата является поддержка председателем суда, который имеет возможность принимать участие в заседаниях квалификационной комиссии, и оказывать влияние. То есть случайный человек не пройдет. При этом образование не только не является обязательным, но и вообще не играет хоть какой-то значимой роли при прохождении мясорубки инстанций и проверок.