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Posted 22 сентября 2019, 09:19

Published 22 сентября 2019, 09:19

Modified 17 октября 2022, 20:05

Updated 17 октября 2022, 20:05

В Уфе бесплатно покажут театральные инсценировки современной башкирской прозы

В Уфе бесплатно покажут театральные инсценировки современной башкирской прозы

22 сентября 2019, 09:19
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Показы состоятся в малом зале театра «Нур».

Режиссерская лаборатория по текстам современных прозаиков Башкирии пройдет 24 сентября. В качестве литературной основы взяты произведения Тансулпан Гариповой, Игоря Савельева, Айдара Хусаинова, Мунира Кунафина, Ростислава Мурзагулова и Дильбар Булатовой.

В качестве модераторов проекта выступят худрук театра «Левендаль» (Санкт-Петербург) Искандэр Сакаев и драматург Ярослава Пулинович (Екатеринбург). В проекте примут участие уфимские режиссеры и драматурги.

Также 25 сентября состоится занятие по драматургическому мастерству с Ярославой Пулинович. Вход на показ бесплатный, на занятие — по предварительной записи.

#Андрей Королев#Культура#Новости#Театр
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