В Уфе бесплатно покажут театральные инсценировки современной башкирской прозы

Posted 22 сентября 2019, 09:19
Published 22 сентября 2019, 09:19
Modified 17 октября 2022, 20:05
Updated 17 октября 2022, 20:05
Режиссерская лаборатория по текстам современных прозаиков Башкирии пройдет 24 сентября. В качестве литературной основы взяты произведения Тансулпан Гариповой, Игоря Савельева, Айдара Хусаинова, Мунира Кунафина, Ростислава Мурзагулова и Дильбар Булатовой.
В качестве модераторов проекта выступят худрук театра «Левендаль» (Санкт-Петербург) Искандэр Сакаев и драматург Ярослава Пулинович (Екатеринбург). В проекте примут участие уфимские режиссеры и драматурги.
Также 25 сентября состоится занятие по драматургическому мастерству с Ярославой Пулинович. Вход на показ бесплатный, на занятие — по предварительной записи.