Выборы-2019 в Уфе: на 10 утра явка в столице региона составила 7,54%

Posted 8 сентября 2019, 08:14
Published 8 сентября 2019, 08:14
Modified 17 октября 2022, 20:00
Updated 17 октября 2022, 20:00
На основании заявлений о голосовании по месту пребывания проголосовало 10 417 избирателей, на основании специальных заявлений — 772. Средняя явка по городам — 7,44%, средняя по районам — 12,48%. Напомним, на досрочных выборах Президента РБ в 2014 году явка за тот же период времени составляла 7,68%, на выборах депутатов Госсобрания-Курултая РБ в 2018 году — 6,31%. Об этом сообщает информационный центр ЦИК РБ со ссылкой на первый брифинг председателя Центризбиркома РБ Илоны Макаренко.
Освещением выборов заняты 130 СМИ республики (более 500 журналистов). Видеонаблюдение организовано на 410 избирательных участках Уфы и в 69 территориальных избирательных комиссиях республики.
Стационарными рамками — металлодетекторами обеспечены 589 зданий, в которых размещены 780 помещений для голосования (60% от количества зданий, в которых расположены УИК городов и райцентров). На неоснащенных стационарными металлодетекторами участках используются ручные металлодетекторы.