Выборы-2019 в Уфе: на 10 утра явка в столице региона составила 7,54%

На основании заявлений о голосовании по месту пребывания проголосовало 10 417 избирателей, на основании специальных заявлений — 772. Средняя явка по городам — 7,44%, средняя по районам — 12,48%. Напомним, на досрочных выборах Президента РБ в 2014 году явка за тот же период времени составляла 7,68%, на выборах депутатов Госсобрания-Курултая РБ в 2018 году — 6,31%. Об этом сообщает информационный центр ЦИК РБ со ссылкой на первый брифинг председателя Центризбиркома РБ Илоны Макаренко.