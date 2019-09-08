К полудню в Башкирии на выборах главы региона проголосовало 25,07% избирателей

По ее словам, в прошлом году на выборах в Госсобрание за тот же период времени проголосовало 17,3% избирателей, в 2014 году на выборах главы Башкирии — 24,2%. На данный момент лидерами по явке являются Балтачевский, Бураевский, Миякинский районы республики.