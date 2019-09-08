К полудню в Башкирии на выборах главы региона проголосовало 25,07% избирателей

Posted 8 сентября 2019, 09:16
Published 8 сентября 2019, 09:16
Modified 17 октября 2022, 20:00
Updated 17 октября 2022, 20:00
По ее словам, в прошлом году на выборах в Госсобрание за тот же период времени проголосовало 17,3% избирателей, в 2014 году на выборах главы Башкирии — 24,2%. На данный момент лидерами по явке являются Балтачевский, Бураевский, Миякинский районы республики.
Секретарь подчеркнула, что грубых нарушений не зафиксировано, а все вопросы решаются, как правило, на местах.
Добавим, что явка по Уфе к полудню составила 18,09% избирателей, в среднем по городам — 18,46%, по районам республики — 30,99%.
Напомним, сегодня, 8 сентября, в Башкирии выбирают главу региона., а также проходят довыборы депутатов в Госсобрание и местные органы власти. Работают 3434 избирательных участка, включая 37 в местах временного пребывания граждан. Ожидается, что в идеале в выборах должны принять участие 3,49 млн человек из числа дееспособных жителей республики, достигших 18-летнего возраста.