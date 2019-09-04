mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 сентября 2019, 07:36

Published 4 сентября 2019, 07:36

Modified 17 октября 2022, 19:58

Updated 17 октября 2022, 19:58

Антирейтинг «Единой России» сформировал новую тенденцию среди членов партии

Антирейтинг «Единой России» сформировал новую тенденцию среди членов партии

4 сентября 2019, 07:36
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Выборы
Высокий антирейтинг «Единой России» в выборной кампании-2019 заставил дистанцироваться от нее ряд кандидатов в губернаторы.

В частности, из 16 кандидатов, которых поддержала партия, лишь 10 человек не побоялись ассоциировать себя с «Единой Россией» напрямую, остальные же пошли в самовыдвиженцы.

Как сообщают «Новые известия», самовыдвиженчество становится тенденцией, которая в будущем может только нарастать. Так, в Москве на выборах в Московскую городскую думу, единороссы вообще не стали выставлять кандидатуры от партии, а поддержали 26 самовыдвиженцев, разрешив им пользоваться символикой партии. И хотя пока это не мешает партии власти брать большинство мандатов и голосов, эксперты уверены, что все может измениться.

Напомним, 8 сентября в России будут выбирать 16 региональных руководителей, в 13 регионах — депутатов законодательных органов госвласти, также пройдут довыборы в Госдуму по 4 одномандатным округам.

По данным ВЦИОМ на 23 августа, рейтинг «Единой России» составил 32,5%, уровень доверия граждан к лидеру партии Дмитрию Медведеву — 39,3%. Еще никогда ранее рейтинг правящей партии не был таким низким: в 2011–2013 гг., когда проходили митинги на Болотной, рейтинг не опускался ниже 40%. Эксперты считают, что низкий рейтинг партии и ее высокий антирейтинг связаны, в первую очередь, с проведением пенсионной реформы и ростом бедности.

Подробнее — в исследовании «Новых известий».

#Андрей Королев#Политика#Новости#Единая Россия#Выборы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика