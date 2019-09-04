Антирейтинг «Единой России» сформировал новую тенденцию среди членов партии

Как сообщают «Новые известия», самовыдвиженчество становится тенденцией, которая в будущем может только нарастать. Так, в Москве на выборах в Московскую городскую думу, единороссы вообще не стали выставлять кандидатуры от партии, а поддержали 26 самовыдвиженцев, разрешив им пользоваться символикой партии. И хотя пока это не мешает партии власти брать большинство мандатов и голосов, эксперты уверены, что все может измениться.