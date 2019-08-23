В Башкирии бизнесмен «Без труда выловил золотую рыбу из пруда» и землю вокруг водоема

Спустя несколько месяцев после заключения сделки ООО «АгроПарк» перепродал земельные участки аффилированным лицам, которыми впоследствии изменен вид разрешенного использования земельных участков на «ведение дачного хозяйства, садоводства» и осуществлен их раздел на 243 земельных участка площадью по 12000-17000 кв. м., которые начали распродаваться гражданам по цене от 40 до 300 тысяч руб. каждый.