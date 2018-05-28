mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии суд постановил вернуть деньги за незаконно полученную землю

28 мая 2018, 14:15
Семь человек заплатят 1 млн 875 тысяч рублей.

Стерлитамакский городской суд признал виновными семь человек в незаконном приобретении земельных участков в Стерлитамакском районе, сообщили в прокуратуре Башкирии.

Они это проделали с помощью главы Рязановского сельского совета Владимира Черномырдина. Его осудили в июне 2017 года за злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог.

Черномырдин внес заведомо ложные сведения в выписки из похозяйственных книг. Таким образом семь граждан оформили на себя земельные участки, общая площадь которых составляет 11 410 кв.м.

Прокуратура обратилась в суд с целью взыскания с них суммы необоснованного обогащения в размере 1 млн 875 тыс руб. Суд согласился с доводами прокуратуры и удовлетворил ее требования в полном объеме.

Материалы по теме
Мусор в Уфе: Как избавиться от бычков на земле – мнение горожанинаРезиденты ТОР в России теперь смогут получать земли втрое быстрее
#Новости#Зиля Аскерова#Происшествия
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48