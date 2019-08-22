Жертва группового изнасилования в полиции вышла в Уфе на новую работу

Как пишет ГТРК Башкортостан, девушка, являющаяся дочерью одного из руководителей подразделения Росгвардии Башкирии, уже вышла на новую работу. Об этом сообщила журналистам адвокат Ирина Валиева. По ее словам, девушка чувствует себя «замечательно». На вопрос о том, куда именно устроилась Гульназ, Валиева отвечать отказалась, сославшись на тайну частной жизни.