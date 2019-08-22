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Posted 22 августа 2019, 12:44

Published 22 августа 2019, 12:44

Modified 17 октября 2022, 20:13

Updated 17 октября 2022, 20:13

Жертва группового изнасилования в полиции вышла в Уфе на новую работу

22 августа 2019, 12:44
По словам адвоката 23-летней экс-дознавательницы, чувствует она себя «замечательно».

Сегодня, 22 августа, в Кировском районном суде состоялось очередное судебное заседание по нашумевшему делу об изнасиловании 23-летней дознавательницы тремя высокопоставленными полицейскими - Эдуардом Матвеевым, Салаватом Галиевым и Павлом Яромчуком. Все они уже уволены из правоохранительных органов. Судебное заседание, напомним, закрыто для журналистов.

Как пишет ГТРК Башкортостан, девушка, являющаяся дочерью одного из руководителей подразделения Росгвардии Башкирии, уже вышла на новую работу. Об этом сообщила журналистам адвокат Ирина Валиева. По ее словам, девушка чувствует себя «замечательно». На вопрос о том, куда именно устроилась Гульназ, Валиева отвечать отказалась, сославшись на тайну частной жизни.

Отметим также, что девушку сразу после заседания суда охраняли судебные приставы. Сама Гульназ от всех комментариев отказывалась и всячески избегала журналистов.

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