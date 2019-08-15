По делу о групповом изнасиловании в Уфе потерпевшая дознавательница требует 100 млн

Сегодня, 15 августа, в Кировском районном суде Уфы продолжились слушания по резонансному делу о групповом изнасиловании 23-летней дознавательницы, происшедшем в Уфимском РУВД в конце октября прошлого года.

Напомним, в групповом изнасиловании обвиняются три бывших высокопоставленных руководителя: экс-начальник Уфимского РОВД Эдуард Матвеев, бывший глава миграционной службы Уфимского района Павел Яромчук и экс-начальник Кармаскалинского райотдела Салават Галиев. Все трое, а также потерпевшая и ее подруга, были вскоре после скандала уволены со службы за пьянство на рабочем месте.

Как рассказали журналисты программы «Вести-Башкортостан», в суд сегодня явились все фигуранты дела. Потерпевшая прошла в зал в сопровождении судебного пристава, который заслонял ее от репортеров. Обвиняемые, находящиеся под домашним арестом, приехали вместе со своими адвокатами.

При этом потерпевшая предъявила обвиняемым требования о возмещении ей вреда в сумме 100 млн рублей со всех.

Сегодня вновь вели допрос потерпевшей. Ей задали порядка 70 уточняющих вопросов. В конце концов, девушка вновь обратилась к судье с просьбой отложить слушания, поскольку ей опять стало плохо.

Ранее дважды суд откладывался из-за неявки потерпевшей, а в прошлый раз, как и сегодня, заседание было прервано из-за ее плохого самочувствия.