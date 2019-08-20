Роспотребнадзор разрабатывает новые правила контроля питания в школах

Напомним, ранее Роспотребнадзор хотел запретить в школах и детских садах домашнюю еду: при таком раскладе дети в школах и садиках смогут питаться только в столовых. В соответствии с разрабатываемыми правилами, Роспотребнадзор предполагал ужесточить санитарно-эпидемиологический контроль. Например, петрушку и огурцы поваров обяжут вымачивать в уксусе, очищенный картофель полоскать под струей воды не менее 5 минут, сосиски надо будет варить не менее пяти минут, а яйца — 10 минут после закипания.