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Posted 20 августа 2019, 10:23

Published 20 августа 2019, 10:23

Modified 17 октября 2022, 20:12

Updated 17 октября 2022, 20:12

Роспотребнадзор разрабатывает новые правила контроля питания в школах

Роспотребнадзор разрабатывает новые правила контроля питания в школах

20 августа 2019, 10:23
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Также учреждение дало рекомендации по школьным завтракам и обедам.

В частности, завтрак должен состоять из закуски, горячего блюда и горячего напитка, рекомендуется включать овощи и фрукты. В обед должны входить закуска, первое, второе блюдо (из мяса, рыбы или птицы) и десерт.

Как отмечают специалисты, нормативы среднесуточного набора пищевых продуктов - основа для составления меню. Если в школе организовано двухразовое горячее питание, то как в завтраках, так и в обедах должны быть учтены приведенные в нормативах объемы порций.

Напомним, ранее Роспотребнадзор хотел запретить в школах и детских садах домашнюю еду: при таком раскладе дети в школах и садиках смогут питаться только в столовых. В соответствии с разрабатываемыми правилами, Роспотребнадзор предполагал ужесточить санитарно-эпидемиологический контроль. Например, петрушку и огурцы поваров обяжут вымачивать в уксусе, очищенный картофель полоскать под струей воды не менее 5 минут, сосиски надо будет варить не менее пяти минут, а яйца — 10 минут после закипания.

Подробнее — в материале «Новых известий».

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