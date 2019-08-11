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Posted 11 августа 2019, 08:25

Published 11 августа 2019, 08:25

Modified 17 октября 2022, 20:11

Updated 17 октября 2022, 20:11

Врио главы РБ Радий Хабиров поздравил мусульман республики с праздником Курбан-байрам

Врио главы РБ Радий Хабиров поздравил мусульман республики с праздником Курбан-байрам

11 августа 2019, 08:25
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
По словам чиновника, этот исламский праздник олицетворяет высокие идеалы и ценности мира, всепрощения, сострадания и заботы о ближних.

- В эти светлые дни каждый верующий обращает свои сокровенные мысли к вечности с надеждой на милосердие Всевышнего, - отмечается в официальном поздравлении Радия Хабирова. - Благодаря консолидации мусульманской уммы республики, активной подвижнической деятельности религиозных организаций в Башкортостане сохраняется преемственность многовековых традиций, которые помогают воспитывать молодежь на высоких нравственных принципах. Пусть Курбан-байрам будет светлым, щедрым и радостным, а наши добрые дела послужат укреплению межконфессионального согласия и духовного родства народов края.

Напомним, священный праздник Курбан-байрам отмечается в честь окончания Хаджа (паломничества в Мекку) через 70 дней после другого большого исламского события Уразы-байрама. В Уфе для проведения религиозных обрядов во время празднования Курбан-байрама планируется организовать две специальные площадки — перед ТЦ «Караван» (ул. Пригородная, 55) около поселка Зинино и на территории Северного автовокзала в Орджоникидзевском районе.

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#Андрей Королев#Общество#Новости#Праздники
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