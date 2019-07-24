Жители Башкирии получат дополнительный выходной в августе

Еще в 2018 году определились с единой площадкой для проведения религиозных обрядов во время празднования священного мусульманского праздника Курбан-байрам. Располагаться она будет перед торговым центром «Караван» в Октябрьском районе Уфы, неподалеку от поселка Зинино.