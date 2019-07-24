mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 июля 2019, 09:20

Published 24 июля 2019, 09:20

Modified 17 октября 2022, 20:08

Updated 17 октября 2022, 20:08

Жители Башкирии получат дополнительный выходной в августе

Жители Башкирии получат дополнительный выходной в августе

24 июля 2019, 09:20
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Дополнительно граждане отдохнут в понедельник, 12 августа.

В 2019 году 12 августа жители Башкирии получат дополнительный выходной в честь празднования одного из главных праздников мусульман — Курбан-байрама.

Праздник отмечают спустя 70 дней со дня празднования Ураза-байрам.

Так как выходной выпадает на воскресенье, официально нерабочий день выпадает на понедельник, 12 августа.

Еще в 2018 году определились с единой площадкой для проведения религиозных обрядов во время празднования священного мусульманского праздника Курбан-байрам. Располагаться она будет перед торговым центром «Караван» в Октябрьском районе Уфы, неподалеку от поселка Зинино.

Материалы по теме
Жителей Башкирии ждет дополнительный выходной в Курбан-байрамВ Уфе приносить в жертву баранов на Курбан-байрам разрешили у «Каравана»
#Злата Зукович#Город#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика