В Башкирии мужчина убил жену за отказ в интиме: она умерла в больнице спустя 4 дня

Ранее мы писали еще о нескольких жестоких случаях домашнего насилия. В Бирске шесть детей остались без матери из-за ее сожителя, который не хотел платить детям алименты. Мужчина задушил женщину и трактором вырыл ей яму в поле. Еще один пьяный ревнивый муж зарезал 17-летнего подростка, сына бывшей жены, сообщил о ложной бомбе в мэрии. Парень сейчас находится с тяжелыми травмами в больнице.