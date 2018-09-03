Житель Башкирии убил беременную любовницу, скрываясь от беременной жены

Уфимец, узнав о беременности любовницы, решил расправиться с ней. Причиной такого поступка стал страх перед законной супругой: на момент трагедии она также была беременна. Мужчина боялся, что подруга выдаст их внебрачную связь, так как на просьбу сделать аборт она решительно отвечала отказом.