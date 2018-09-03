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Posted 3 сентября 2018, 12:36

Published 3 сентября 2018, 12:36

Modified 17 октября 2022, 19:57

Updated 17 октября 2022, 19:57

Житель Башкирии убил беременную любовницу, скрываясь от беременной жены

Житель Башкирии убил беременную любовницу, скрываясь от беременной жены

3 сентября 2018, 12:36
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Девушку искали два месяца.

Уфимец, узнав о беременности любовницы, решил расправиться с ней. Причиной такого поступка стал страх перед законной супругой: на момент трагедии она также была беременна. Мужчина боялся, что подруга выдаст их внебрачную связь, так как на просьбу сделать аборт она решительно отвечала отказом.

Страшное случилось в декабре 2017 года: мужчина выехал с девушкой на своем автомобиле в безлюдное место, где и нанес 33-летней беременной несколько ударов ножом в шею. Орудие злоумышленник спрятал, а тело закопал в лесу.

Родители объявили о поисках дочери. В течение двух месяцев следователи отрабатывали различные версии и пришли к выводу о криминальном характере исчезновения.

- Подозрение пало на обвиняемого, который сначала отрицал, что вообще виделся с потерпевшей в день ее исчезновения, но потом, под тяжестью собранных доказательств, сознался в убийстве и показал где спрятал тело, - рассказали в пресс-службе следкома республики.

Мужчина уверял, что убийство произошло по неосторожности: он якобы сделал порезы на шее, чтобы девушка могла дышать. Следователи эту версию сразу же отвергли и смогли доказать умышленный характер преступления.

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#Происшествия#Новости#Убийство
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