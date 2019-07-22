Трактором вырыл яму: В cледкоме Башкирии рассказали, как убили многодетную мать

Posted 22 июля 2019, 12:23
Published 22 июля 2019, 12:23
Modified 25 декабря, 05:41
Updated 25 декабря, 05:41
Следователи и криминалисты совместно с полицией установили круг общения исчезнувшей многодетной матери. Им удалось выяснить, что в тот день она пошла на автобусную остановку, которая находилась на трассе Бирск-Уфа.
Бездыханное тело женщины нашли в поле недалеко от этой дороги. Оно было закопано землю. Осмотр места происшествия показал, что кто-то вырыл яму трактором и поместил тело туда. В дальнейшем следователи установили, что бывший сожитель селянки периодически работал на тракторе.
Обвиняемый сознался в содеянном. Выяснилось, что 3 июля бывшие сожители крупно поссорились, так как потерпевшая требовала от него выплатить алименты за двоих общих детей и грозилась, что лишит его родительских прав.
В ходе ссоры мужчина, в ярости, задушил ее, и закопал свою жертву в поле.
В настоящий момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба Следкома РФ по РБ.
Напомним, об исчезновении многодетной матери стало известно 4 июля со слов ее брата. Он сообщил, что сестра вышла из дома в одном из сел Бирского района с целью посетить врача в Уфе, но не вернулась. Женщину искали 18 дней.