Трактором вырыл яму: В cледкоме Башкирии рассказали, как убили многодетную мать

Бездыханное тело женщины нашли в поле недалеко от этой дороги. Оно было закопано землю. Осмотр места происшествия показал, что кто-то вырыл яму трактором и поместил тело туда. В дальнейшем следователи установили, что бывший сожитель селянки периодически работал на тракторе.