В Башкирии осудят предпринимателя за жестокое убийство из-за долга

Там предприниматель несколько раз ударил знакомого бейсбольной битой по голове, после чего связал его руки и ноги металлической проволокой, надел на голову пакет, а затем обмотал голову, туловище, верхние и нижние конечности последнего скотчем и пищевой пленкой. От полученных телесных повреждений мужчина скончался. Обвиняемый вывез тело потерпевшего на своем автомобиле на территорию Туймазинского района и сбросил на обочину дороги.