В Башкирии осудили четверых людей за похищение и убийство

Тогда один из обвиняемых выбил дверь ногой, и все четверо вошли в квартиру. Они избили несчастного, нанеся множество ударов руками, ногами и имеющейся в доме железной ножкой от стола по различным частям тела, после чего поместили его в багажник автомобиля и вывезли в садовое товарищество в районе, где снова его избили.