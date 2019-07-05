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Posted 5 июля 2019, 12:34

Published 5 июля 2019, 12:34

Modified 17 октября 2022, 20:02

Updated 17 октября 2022, 20:02

В Башкирии осудили четверых людей за похищение и убийство

В Башкирии осудили четверых людей за похищение и убийство

5 июля 2019, 12:34
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Башкирии.

Двое мужчин 31 и 33 лет и двое женщин 26 и 27 лет признаны виновными по статьям «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия опасного для здоровья и предметов, используемых в качестве оружия и пособничество в его совершении», «Убийство, сопряженное с похищением человека, совершенное группой лиц» и «Незаконное проникновение в жилище и пособничество в его совершении».

В феврале прошлого года один из фигурантов дела заподозрил потерпевшего в краже SIM-карты из его телефона. Также бывшая жена обвиняемого, которая в тот момент являлась сожительницей потерпевшего, жаловалась на последнего, и хотела от него уйти, но боялась.

Обвиняемый поехал «на разборки» - позвал для помощи своего друга с его бывшей супругой, та взяла с собой подругу. В Стерлитамаке компания приехала на машине к дому потерпевшего. Женщины попросили открыть мужчину дверь, заявив, что это его соседки снизу, которых он затопил водой. Мужчина на провокацию не поддался.

Тогда один из обвиняемых выбил дверь ногой, и все четверо вошли в квартиру. Они избили несчастного, нанеся множество ударов руками, ногами и имеющейся в доме железной ножкой от стола по различным частям тела, после чего поместили его в багажник автомобиля и вывезли в садовое товарищество в районе, где снова его избили.

Потерпевший обматерил похитителей, от чего те еще больше разозлились и решили его убить. Мужчины взяли веревку и задушили его, после чего, оставив тело на месте преступления, вызвали такси и уехали.

Соседи потерпевшего сразу же вызвали полицию и рассказали о случившемся, в связи с чем полицейские быстро вышли на след злоумышленников, которых вскоре задержали.

В ходе следствия и суда осужденные вину признали частично.

Суд назначил двоим мужчинам наказание в виде лишения свободы сроком 20 и 17 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Женщины приговорены к 6 годам 7 месяцам и 5 годам 1 месяцу лишения свободы в исправительной колонии общего режима. При этом, одной женщине суд отсрочил отбывание наказание до достижения ее ребенка 14 лет.

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