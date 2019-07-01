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Posted 1 июля 2019, 12:22

Published 1 июля 2019, 12:22

Modified 17 октября 2022, 20:00

Updated 17 октября 2022, 20:00

В Уфе осудят двух женщин за убийство сожителя из-за старых обид

В Уфе осудят двух женщин за убийство сожителя из-за старых обид

1 июля 2019, 12:22
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Завершено расследование уголовного дела по обвинению двоих уфимок 45 и 46 лет по статье «Убийство, совершенное группой лиц», сообщили в пресс-службе следственного комитета Башкирии.

Две женщины проживали совместно с 48-летним мужчиной у него дома. Днем 4 августа прошлого года пьяный потерпевший и 45-летняя обвиняемая поссорились из-за того, что та отказалась вступить с ним в половую связь, в связи с чем, мужчина стал грозиться, что выгонит ее из своего дома.

После ссоры мужчина лег спать, а оскорбленная женщина сообщила второй обвиняемой, что собирается убить обидчика. Вторая обвиняемая не придала ее словам значения и уснула.

Через некоторое время 45-летняя обвиняемая взяла ремень и начала душить своего сожителя, 46-летняя женщина, проснувшись и увидев происходящее, также имея претензии к мужчине из-за постоянно возникавших конфликтов, решила помочь подруге и стала помогать ей душить потерпевшего ремнем, а потом срезала бельевую веревку и они вдвоем задушили ею мужчину.

Испугавшись содеянного, женщины выпили еще и решили вызвать скорую помощь с полицией, рассказав, что обнаружили потерпевшего уже мертвым.

Однако под тяжестью собранных следователем доказательств женщины сознались в содеянном.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Верховный суд республики суд для рассмотрения.

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