В Уфе осудят двух женщин за убийство сожителя из-за старых обид

Две женщины проживали совместно с 48-летним мужчиной у него дома. Днем 4 августа прошлого года пьяный потерпевший и 45-летняя обвиняемая поссорились из-за того, что та отказалась вступить с ним в половую связь, в связи с чем, мужчина стал грозиться, что выгонит ее из своего дома.