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Posted 4 июля 2019, 05:33

Published 4 июля 2019, 05:33

Modified 17 октября 2022, 20:01

Updated 17 октября 2022, 20:01

В Уфе на улице Трамвайной частично перекрыли дорогу

В Уфе на улице Трамвайной частично перекрыли дорогу

4 июля 2019, 05:33
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Об этом сообщили в пресс-службе БашРТС.

С сегодняшнего дня, 4 июля, по 14 августа пройдут земляные работы с частичным перекрытием проезжей части улицы Трамвайной – по чётной стороне в районе остановки «Башмебель». Это связано с реконструкцией тепломагистрали №25.

На сегодня в рамках проекта производится первый этап по замене километрового участка теплосети по улице Трамвайной, от насосной станции №4 (около остановки «ГДК») до пересечения с улицей Адмирала Макарова. Реконструкцию участка планируется завершить в августе.

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