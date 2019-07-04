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Posted 4 июля 2019, 07:16

Published 4 июля 2019, 07:16

Modified 17 октября 2022, 20:01

Updated 17 октября 2022, 20:01

В Башкирии на отопление потратят 7,5 миллиардов рублей

В Башкирии на отопление потратят 7,5 миллиардов рублей

4 июля 2019, 07:16
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Об этом сало известно на совещании под председательством главного федерального инспектора по Башкирии Михаила Закомалдина.

Более 7,5 млрд рублей уйдет на подготовку к зиме и обновление энергооборудования, сообщает «Башинформ».

Всего к зиме предстоит привести в штатный режим более 1,5 тысячи котельных, 4000 километров теплосетей и другие коммунальные объекты. Ведутся работы по модернизации энергооборудования.

В этом году запланирован капитальный ремонт 2287 многоквартирных домов, в рамках выполнения которого будут заменены внутридомовые системы теплоснабжения. Также в 13 населенных пунктах планируется перевести на индивидуальное отопление около двух тысяч квартир, для теплоснабжения социальных объектов построить 11 блочно-модульных котельных.

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