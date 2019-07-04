В Башкирии на отопление потратят 7,5 миллиардов рублей

В этом году запланирован капитальный ремонт 2287 многоквартирных домов, в рамках выполнения которого будут заменены внутридомовые системы теплоснабжения. Также в 13 населенных пунктах планируется перевести на индивидуальное отопление около двух тысяч квартир, для теплоснабжения социальных объектов построить 11 блочно-модульных котельных.