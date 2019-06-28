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Posted 28 июня 2019, 11:07

Published 28 июня 2019, 11:07

Modified 17 октября 2022, 19:59

Updated 17 октября 2022, 19:59

В Уфе передали в суд дело об изнасиловании дознавательницы

В Уфе передали в суд дело об изнасиловании дознавательницы

28 июня 2019, 11:07
Фото: Сергей Словохотов.. Медиахолдинг 1Mi.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

Прокуратура утвердила заключение по уголовному делу троих бывших начальников - РОВД по Уфимскому району Эдуарду Матвееву, ОМВД по Кармаскалинскому району Салавату Галиеву и отдела миграции РОВД по Уфимскому району Павлу Яромчуку.

Уголовное дело направят в районный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, изнасилование произошло в ночь с 29 по 30 октября 2018 года в здании Отдела по вопросам миграции Отдела МВД России по Уфимскому району. Трое сотрудников полиции напали на 23-летнюю коллегу-дознавателя. Пострадавшая являлась дочерью одного из самых высокопоставленных и влиятельных сотрудников Росгвардии в Уфе, генерала ОМОН.

Сейчас вся троица находится под домашним арестом.

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#Происшествия#Новости
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