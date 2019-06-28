В Уфе передали в суд дело об изнасиловании дознавательницы

Напомним, изнасилование произошло в ночь с 29 по 30 октября 2018 года в здании Отдела по вопросам миграции Отдела МВД России по Уфимскому району. Трое сотрудников полиции напали на 23-летнюю коллегу-дознавателя. Пострадавшая являлась дочерью одного из самых высокопоставленных и влиятельных сотрудников Росгвардии в Уфе, генерала ОМОН.