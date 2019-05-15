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В Уфе подозреваемого в изнасиловании дознавательницы отпустили домой

15 мая 2019, 07:14
Фото: Сергей Словохотов. / Mkset.ru
Из трех насильников в СИЗО сейчас остался один - Эдуард Матвеев.

Сегодня, 15 мая, Верховный суд Башкирии изменил меру пресечения обвиняемому в групповом изнасиловании дознавательницы МВД экс-начальнику УВД Кармаскалинского района 50-летнему Салавату Галиеву, сообщили «Вести-Башкортостан».

Бывшего полицейского, который провел около полугода в СИЗО, отправили под домашний арест.

Ранее по громкому делу под домашний арест был отправлен экс-начальник отдела ОМВД по вопросам миграции 34-летний Павел Яромчук. В СИЗО остался сидеть третий фигурант дела, бывший начальник УВД по Уфимскому району 51-летний Эдуард Матвеев.

Напомним, в конце октября 2018 года 23-летняя дознаватель заявила, что ее изнасиловали трое полицейских руководителей: 51-летний бывший начальник Уфимского районного Управления МВД Эдуард Матвеев, 50-летний бывший начальник Кармаскаинского РОВД Салават Галиев и 34-летний бывший начальник отдела по вопросам миграции Уфимского района Павел Яромчук.

Все участники этой истории были уволены.

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