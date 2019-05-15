В Уфе подозреваемого в изнасиловании дознавательницы отпустили домой

Ранее по громкому делу под домашний арест был отправлен экс-начальник отдела ОМВД по вопросам миграции 34-летний Павел Яромчук. В СИЗО остался сидеть третий фигурант дела, бывший начальник УВД по Уфимскому району 51-летний Эдуард Матвеев.