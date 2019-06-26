В Башкирии у Торатау пройдет праздник «Торатау йыйыны»

Posted 26 июня 2019, 12:17
Published 26 июня 2019, 12:17
Modified 17 октября 2022, 19:58
Updated 17 октября 2022, 19:58
29 июня в 16:00 у подножия горы Торатау в Ишимбайском районе Башкирии состоится праздник «Торатау йыйыны».
В программе — театрализованное представление, основанное на реальных исторических событиях о легендарной сарматской царице Зарине «Наследники сарматов»; выставка-продажа изделий декоративно-прикладного искусства; конкурс бузоваров; спортивные состязания; национальные игры; квест «В поисках сарматского золота»; детские игры; показательные выступления «Ылаҡ», «Мәргән уҡсы» и многое другое. С 19 часов для гостей праздника состоится концерт Toratau-party с участием звезд: групп «Аргымак», «Бурелар», «Курайсы», «Караван-сарай», «Далан», «Бахетле», «Дан», рэп-исполнителей RNT, МС Баш, Национального оркестра народных инструментов и многих других. Также будет представлено световое лазерное шоу.
Зрители будут свидетелями возрождения культовой башкирской рок-группы «Дервиш хан», которая в начале 90-х собирала тысячи поклонников и дала толчок для развития башкирского рока.
Завершится вечер молодежной дискотекой с участием популярных диджеев DJ Khan и DJ Fatikh.