В Башкирии у Торатау пройдет праздник «Торатау йыйыны»

В программе — театрализованное представление, основанное на реальных исторических событиях о легендарной сарматской царице Зарине «Наследники сарматов»; выставка-продажа изделий декоративно-прикладного искусства; конкурс бузоваров; спортивные состязания; национальные игры; квест «В поисках сарматского золота»; детские игры; показательные выступления «Ылаҡ», «Мәргән уҡсы» и многое другое. С 19 часов для гостей праздника состоится концерт Toratau-party с участием звезд: групп «Аргымак», «Бурелар», «Курайсы», «Караван-сарай», «Далан», «Бахетле», «Дан», рэп-исполнителей RNT, МС Баш, Национального оркестра народных инструментов и многих других. Также будет представлено световое лазерное шоу.