В Белорецке, в Салавате и в Демском районе Уфы наблюдается отток врачей

Наилучшие динамики отмечены в уфимских больницах №18, №9, детские поликлиники №3 и №38, в баймакском, белебеевском, туймазинском, чекмагушевском, калтасинском центральных больницах. В них привлечены более двух врачей. В то же время в таких медицинских организациях, как белорецкая, города Салавата, Демского района Уфы отмечается отрицательная динамика. Здесь имеются оттоки кадров более трех человек.