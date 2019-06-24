В Белорецке, в Салавате и в Демском районе Уфы наблюдается отток врачей

Posted 24 июня 2019, 07:02
Published 24 июня 2019, 07:02
Modified 25 декабря, 05:40
Updated 25 декабря, 05:40
Глава башкирского Минздрава Максим Забелин в ходе оперативного совещания в правительстве республики рассказал о мерах по привлечению медработников в больницы.
По словам министра, в январе-мае текущего года зафиксировано увеличение медработников в лечебных учреждениях Башкирии. Общую статистику портят только медработники «скорой», где не хватает 27 человек.
- Дефицит кадров постепенно сокращается. Положительный баланс с 1 октября 2018 года до 31 мая 2019 года составляет 230 специалистов, из них 80 – врачи, оказывающие первичную медпомощь, - рассказал Забелин.
Наилучшие динамики отмечены в уфимских больницах №18, №9, детские поликлиники №3 и №38, в баймакском, белебеевском, туймазинском, чекмагушевском, калтасинском центральных больницах. В них привлечены более двух врачей. В то же время в таких медицинских организациях, как белорецкая, города Салавата, Демского района Уфы отмечается отрицательная динамика. Здесь имеются оттоки кадров более трех человек.
По предоставлению жилья врачам выделились Бирский (7 врачей), Давлекановскиий (7 врачей), Гафурийский (6 врачей), Бакалинский (4 врача), Балтачевский (3 врача), Мишкинский (3 врача), г. Октябрьский (3 врача). В Бурзянском и Альшеевском районах 6 врачам выделили земельные участки.
Забелин также отметил, что готовится закон, который позволит давать НКО жилье врачам, с последующим выкупом.
Кроме того, ожидается, что осенью число молодых врачей увеличится за счет выпускников медицинских вузов. На текущий момент в БГМУ обучаются 1050 так называемых «квотников», которые по окончанию обучения должны вернуться центральные районные и городские больницы, как минимум, на три года.
В этом году с медколледжов выпускаются 1578 человек, из них 933 обучались за счет бюджета.
При этом, 99 врачей в этом году получат по 1 млн рублей, а 10 фельдшеров – по 500 тысяч рублей. Еще 55 фельдшеров аналогичную сумму получат по программе «Земский доктор». Врачи, не попавшие в программу «Земский доктор» 55 фельдшеров получат 1 млн рублей. 150 специалистов дефицитных специальностей для межмуниципальных центров получат по 1 млн рублей.
- Когда мы встречались с врачами, мы обнаружили неожиданную закономерность: врачей у нас становится больше, детей – меньше, а записи в очередь стали еще сложнее. Вот эту ситуацию вы исправили? – спросил у министра глава региона Радий Хабиров.
На что Забелин заверил, что ситуация изменилась. Теперь в течение первых суток оказываются 85% услуг, еще 10% больных записываются на ближайшие дни. «Количество жалоб уменьшается», подчеркнул министр.
Радий Хабиров посоветовал Максиму Забелину «помочь городу Салавату».
- Проведите выездную коллегию министерства здравоохранения. Потому что Салават, будучи экономически развитым, тем не менее постоянно поднимает тему здравоохранения, начиная с злочастного роддома, завершая постоянными жалобами жителей на нехватку врачей. Плюс за этот квартал – динамика -4 врача. Как дальше жить-то будем в Салавате? – задался вопросом врио главы Башкирии.
Радий Хабиров обязал глав районов, у которых отрицательные показатели по привлечению врачей, предоставить письменно те мероприятия, которые эти главы собираются провести для улучшения динамики.
- Это должны быть не пустые слова. Я как-то сказал, что танцевать надо. Танцевать-то надо, но врачам не танцы нужны, им нужны квартиры, садики, внимание, - подчеркнул он.
При этом Радий Хабиров напомнил, что «борьба за души врачей» идет в масштабах всей страны. Он отметил, что нужно быть начеку, так как башкирских врачей могут «перетягивать» соседние регионы.