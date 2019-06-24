В Башкирии назвали нехватку врачей "скорой" катастрофой

Сегодня в ходе оперативного сообщения в правительстве республики обсудили меры по привлечению врачей в районные и городские больницы. Выступая перед Радием Хабировым, министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин рассказал, что в целом по врачам в республике положительным динамика. Однако из общей статистики выделяются медработники “скорой помощи». Здесь не хватает 27 человек.