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Posted 24 июня 2019, 07:15

Published 24 июня 2019, 07:15

Modified 17 октября 2022, 19:57

Updated 17 октября 2022, 19:57

В Башкирии назвали нехватку врачей "скорой" катастрофой

В Башкирии назвали нехватку врачей "скорой" катастрофой

24 июня 2019, 07:15
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Об этом сообщил Радий Хабиров в ходе оперативного совещани в правительстве Башкирии.

Сегодня в ходе оперативного сообщения в правительстве республики обсудили меры по привлечению врачей в районные и городские больницы. Выступая перед Радием Хабировым, министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин рассказал, что в целом по врачам в республике положительным динамика. Однако из общей статистики выделяются медработники “скорой помощи». Здесь не хватает 27 человек.

- Минус 27 для такого небольшого коллектива – это катастрофа. Поэтому, предпринимайте, пожалуйста, меры, и исправляйте ситуацию, - отметил врио главы региона Радий Хабиров.

Глава республики предложил рассмотреть для врачей «скорой помощи» отдельную программу.

- Если есть проблема, она сама по себе не рассасывается. Ее надо решать. Надо предлагать какие-то меры, чтобы у нас это проходило, - подчеркнул Хабиров.

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#Общество#Новости#Минздрав Башкортостана#Скорая помощь
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