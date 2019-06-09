Военно-мусорный полигон в Уфе? Обнаружены снаряды

Официальная свалка мусора в городе — это тоже полигон. В Уфе мусорный полигон ТБО возник в 1969 году. Он расположен в 10 километрах от столицы Башкирии (Северная промзона) возле поселка Черкассы. Сюда свозятся отходы со всего города и пригородных районов. Ее площадь составляет около 100 гектаров и она наполовину заполнена мусорными кучами. Тем не менее мусоровозам приходится двигаться по 35-метровому слою отбросов, используя накатанную предыдущими автомобилями колею.