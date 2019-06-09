Военно-мусорный полигон в Уфе? Обнаружены снаряды

Posted 9 июня 2019, 05:57
Published 9 июня 2019, 05:57
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
Полигон — слово жесткое, мужское, изначально используется военными. Это специально отведенный государством и оборудованный участок местности, который предназначен для испытаний различных типов вооружения и военной техники.
Официальная свалка мусора в городе — это тоже полигон. В Уфе мусорный полигон ТБО возник в 1969 году. Он расположен в 10 километрах от столицы Башкирии (Северная промзона) возле поселка Черкассы. Сюда свозятся отходы со всего города и пригородных районов. Ее площадь составляет около 100 гектаров и она наполовину заполнена мусорными кучами. Тем не менее мусоровозам приходится двигаться по 35-метровому слою отбросов, используя накатанную предыдущими автомобилями колею.
Кто работает на свалке, кто и откуда привозит сюда мусор, Медиакорсеть расскажет вам в ближайшие дни.
Кстати, Москве надо избавиться от шести миллионов тонн мусора. В какие регионы его будут свозить, и кто этим займется рассказывает в своем расследовании Иван Голунов, которого вчера Никулинский районный суд Москвы отправил под домашний арест.