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Posted 9 июня 2019, 05:57

Published 9 июня 2019, 05:57

Modified Сегодня, 09:33

Updated Сегодня, 09:33

Военно-мусорный полигон в Уфе? Обнаружены снаряды

9 июня 2019, 05:57
Фото: pixabay.com
Субботним вечером 8 июня взрывотехники прибыли на вызов в пригород Уфы — поселок Жилино: на траве рядом с мусорными контейнерами лежали два учебных снаряда

Полигон — слово жесткое, мужское, изначально используется военными. Это специально отведенный государством и оборудованный участок местности, который предназначен для испытаний различных типов вооружения и военной техники.

Официальная свалка мусора в городе — это тоже полигон. В Уфе мусорный полигон ТБО возник в 1969 году. Он расположен в 10 километрах от столицы Башкирии (Северная промзона) возле поселка Черкассы. Сюда свозятся отходы со всего города и пригородных районов. Ее площадь составляет около 100 гектаров и она наполовину заполнена мусорными кучами. Тем не менее мусоровозам приходится двигаться по 35-метровому слою отбросов, используя накатанную предыдущими автомобилями колею.

Кто работает на свалке, кто и откуда привозит сюда мусор, Медиакорсеть расскажет вам в ближайшие дни.

Кстати, Москве надо избавиться от шести миллионов тонн мусора. В какие регионы его будут свозить, и кто этим займется рассказывает в своем расследовании Иван Голунов, которого вчера Никулинский районный суд Москвы отправил под домашний арест.

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