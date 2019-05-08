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Росприродназор будет проверять мусорные полигоны страны «в полях»

8 мая 2019, 12:24
Фото: Instagram.com
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова на своей странице в Instagram заявила, что лично проконтролирует вопросы, связанные с рекультивацией проблемных экологических объектов.

Как пишет Znak.com, сейчас она находится в Екатеринбурге с рабочим визитом. Компанию Радионовой составил замглавы Минприроды Сергей Ястребов и генпрокурор Юрий Чайка, которые уже провели межведомственное совещание. Его темой стала возможность введения прокурорского надзора за обращением с коммунальными отходами на Урале, в Сибири и Дальневосточном федеральном округе.

Светлана Радионова совершила «полевой выход» на мусорный полигон «Широкореченский», который должны рекультивировать.

«Росприроднадзор намерен внимательно следить за соблюдением законодательства в ходе проведения рекультивации не только этого, но и всех подобных объектов», – сказала она. В Росприроднадзоре добавили, что проверки коснутся не только полигонов ТКО, но и других объектов накопленного экологического ущерба.

Поездка Радионовой уже принесла первые результаты: после общения с региональным оператором «Спецавтобаза», антимонопольщики завели на предприятие дело из-за чрезмерно высоких тарифов на вывоз мусора.

Руководитель надзорного ведомства фактически заложила новую традицию: бывать с инспекцией на мусорных полигонах в городах, которые она посещает во время командировок. Такие проверки позволяют сразу увидеть все нарушения. В Росприроднадзоре уже заявили, что такая работа «в полях» станет нормой.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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