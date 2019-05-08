Росприродназор будет проверять мусорные полигоны страны «в полях»

«Росприроднадзор намерен внимательно следить за соблюдением законодательства в ходе проведения рекультивации не только этого, но и всех подобных объектов», – сказала она. В Росприроднадзоре добавили, что проверки коснутся не только полигонов ТКО, но и других объектов накопленного экологического ущерба.