Росприродназор будет проверять мусорные полигоны страны «в полях»

Как пишет Znak.com, сейчас она находится в Екатеринбурге с рабочим визитом. Компанию Радионовой составил замглавы Минприроды Сергей Ястребов и генпрокурор Юрий Чайка, которые уже провели межведомственное совещание. Его темой стала возможность введения прокурорского надзора за обращением с коммунальными отходами на Урале, в Сибири и Дальневосточном федеральном округе.
Светлана Радионова совершила «полевой выход» на мусорный полигон «Широкореченский», который должны рекультивировать.
«Росприроднадзор намерен внимательно следить за соблюдением законодательства в ходе проведения рекультивации не только этого, но и всех подобных объектов», – сказала она. В Росприроднадзоре добавили, что проверки коснутся не только полигонов ТКО, но и других объектов накопленного экологического ущерба.
Поездка Радионовой уже принесла первые результаты: после общения с региональным оператором «Спецавтобаза», антимонопольщики завели на предприятие дело из-за чрезмерно высоких тарифов на вывоз мусора.
Руководитель надзорного ведомства фактически заложила новую традицию: бывать с инспекцией на мусорных полигонах в городах, которые она посещает во время командировок. Такие проверки позволяют сразу увидеть все нарушения. В Росприроднадзоре уже заявили, что такая работа «в полях» станет нормой.