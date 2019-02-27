Обвиняемый в изнасиловании дознавательницы в Уфе Галиев заявил, что не приглашал ее

По сообщению журналиста, на сей раз, во время конвоирования обвиняемого, в здании суда был усилены меры безопасности. Всех, кто был в коридоре, на пути обвиняемого в зал суда, судебные приставы оттеснили в конец коридора, чтобы у них не было возможности контактировать с Галиевым.