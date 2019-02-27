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Обвиняемый в изнасиловании дознавательницы в Уфе Галиев заявил, что не приглашал ее

27 февраля 2019, 10:10
Фото: Башинформ
В суде жена Галиева попросила вызвать для него врачей.

Сегодня, 27 февраля, в Советском районном суде Уфы состоялось рассмотрение ходатайства следователей о продлении срока ареста бывшему начальнику УВД Кармаскалинского района Салавату Галиеву, обвиняемому в групповом изнасиловании 23-летней дознавательницы. Подробности из здания суда сообщил Башинформ.

По сообщению журналиста, на сей раз, во время конвоирования обвиняемого, в здании суда был усилены меры безопасности. Всех, кто был в коридоре, на пути обвиняемого в зал суда, судебные приставы оттеснили в конец коридора, чтобы у них не было возможности контактировать с Галиевым.

По неподтвержденным данным, это может быть связано с тем, что вчера один из журналистов приблизился к другому обвиняемому по данному делу Павлу Яромчуку на недопустимо близкое расстояние. Этот момент попал в сюжет местного телеканала и предположительно мог стать предметом разбирательства в службе, обеспечивающей порядок в суде.

Когда Галиев, наконец-то, появился в коридоре суда, журналистам все-таки удалось задать ему несколько вопросов.

Отвечая на вопрос о том, что жалеет ли он, что пригласил дознавательницу, Галиев ответил: «Я ее не приглашал». Что касается состояния здоровья, обвиняемый выразился недвусмысленно: «Как в тюрьме... здоровье».

Поясним, что Галиев, как и его подельник - Матвеев и Яромчук, которым продлили сроки содержания пол стражей ранее, настаивает, что дело об изнасиловании было сфабриковано.

В тот момент, когда Галиева заводили в зал заседаний, его жена попросила вызвать ему врачей, потому что мужчина, по её словам, «весь синий».

Галиев просидит в СИЗО еще два месяца.

Напомним, ЧП в здании отдела по вопросам миграции Уфимского района произошло в конце октября прошлого года. 23-летняя девушка заявила, что ее изнасиловали трое полицейских руководителей: 51-летний бывший начальник Уфимского районного Управления МВД Эдуард Матвеев, 50-летний бывший начальник Кармаскаинского РОВД Салават Галиев и 34-летний бывший начальник отдела по вопросам миграции Уфимского района Павел Яромчук. Девушка оказалась дочерью одного из руководителей регионального Управления Росгвардии.

Позднее она и ее подруга, также участвовавшая в застолье в тот день, были уволены из МВД за неподобающее поведение.

Медиакорсеть следит за ситуацией.

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