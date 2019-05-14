Уфимцев пригласили на уборку территории Мусульманского кладбища

По ее словам, речь идет о могилах второго муфтия России Габдесалляма Габдрахимова, пятого муфтия России Мухамедьяра Мухаметшариповича, семьи Султановых, восьмого муфтия России Ризаэтдина Фахретдинова и его сыновей Хасана и Рашида, имам-хатыба Первой соборной мечети Уфы и основателя медресе «Усмания», автора учебников для медресе Хайруллы Усманова, муфтиев России и их семей.