Уфимцев пригласили на уборку территории Мусульманского кладбища

В следующую субботу, 18 мая, в 12 часов на Мусульманском кладбище в Уфе пройдет акция по уборке могил выдающихся исламских деятелей. Об этом сообщила общественница Эльза Маулимшина.
По ее словам, речь идет о могилах второго муфтия России Габдесалляма Габдрахимова, пятого муфтия России Мухамедьяра Мухаметшариповича, семьи Султановых, восьмого муфтия России Ризаэтдина Фахретдинова и его сыновей Хасана и Рашида, имам-хатыба Первой соборной мечети Уфы и основателя медресе «Усмания», автора учебников для медресе Хайруллы Усманова, муфтиев России и их семей.
Акция пройдет при поддержке ЦДУМ России, Российского исламского университета ЦДУМ России, имамов мечетей, мусульман и активных горожан Уфы. Планируется обновить краску на оградках, собрать опавшую листву и мусор, высадит рассаду цветов и спилить разросшиеся кусты, деформирующие оградки на могилах.
Участников акции просят запастись перчатками, щетками для очистки оградок от старой краски, граблями, ножовками, секаторами и мешками для мусора. Можно также принести с собой рассаду цветов.
— Приглашаем к участию в акции по облагораживанию могил всех желающих. По возможности постараемся рассказать обо всех выдающихся деятелях, похороненных на Мусульманском кладбище, — сообщила Эльза Маулимшина.
Адрес кладбища: Уфа, ул. Алтайская, 19, за телецентром.
Телефон организатора акции — 8-917-79-511-90.