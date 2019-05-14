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Уфимцев пригласили на уборку территории Мусульманского кладбища

14 мая 2019, 13:18
Фото: Эльза Маулимшина. / ВКонтакте
Главный акцент будет сделан на уходе на могилами выдающихся исламских деятелей.

В следующую субботу, 18 мая, в 12 часов на Мусульманском кладбище в Уфе пройдет акция по уборке могил выдающихся исламских деятелей. Об этом сообщила общественница Эльза Маулимшина.

По ее словам, речь идет о могилах второго муфтия России Габдесалляма Габдрахимова, пятого муфтия России Мухамедьяра Мухаметшариповича, семьи Султановых, восьмого муфтия России Ризаэтдина Фахретдинова и его сыновей Хасана и Рашида, имам-хатыба Первой соборной мечети Уфы и основателя медресе «Усмания», автора учебников для медресе Хайруллы Усманова, муфтиев России и их семей.

Акция пройдет при поддержке ЦДУМ России, Российского исламского университета ЦДУМ России, имамов мечетей, мусульман и активных горожан Уфы. Планируется обновить краску на оградках, собрать опавшую листву и мусор, высадит рассаду цветов и спилить разросшиеся кусты, деформирующие оградки на могилах.

Участников акции просят запастись перчатками, щетками для очистки оградок от старой краски, граблями, ножовками, секаторами и мешками для мусора. Можно также принести с собой рассаду цветов.

— Приглашаем к участию в акции по облагораживанию могил всех желающих. По возможности постараемся рассказать обо всех выдающихся деятелях, похороненных на Мусульманском кладбище, — сообщила Эльза Маулимшина.

Адрес кладбища: Уфа, ул. Алтайская, 19, за телецентром.

Телефон организатора акции — 8-917-79-511-90.

Ранее уфимцев также неоднократно приглашали принять участие в субботнике усадьбы Бухартовских.

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