Школьницы в Башкирии решили провести «оригинальную» фотосессию на кладбище

В селе Месягутово в Башкирии двум школьницам пришла идея сфотографироваться на кладбище села. Снимки они выложили в сети. Поступок девочек вызвал большое порицание односельчан, сообщает портал bash.news.
Судя по снимкам, школьницы фотографируются среди могил, смело обнимают памятники.
В соцсетях подобное поведение девочек вызвало большой резонанс. Часть пользователей осуждали школьниц за «беспокойство духов мертвых», другая часть защищала, утверждая, что они ничего плохого не сделали.
Стало известно, что девочек с родителями вызвали к директору школы, где они учатся. После этого они в соцсетях попытались извиниться перед односельчанами.
Неизвестно, отчитали ли девочек родители за такое поведение, но 16 апреля администратор сообщества «Подслушано Месягутово», опубликовавший первым эти снимки, получил уведомление от Отдела МВД России по Дуванскому району. В нем говорилось, что мать одной из девочек подала заявление в полицию с требованием привлечь к ответственности администратора сообщества за то, что он опубликовал информацию и фотографии ее несовершеннолетней дочери.
Полиция потребовала администратора предоставить данные человека, который предоставил информацию для размещения в сообществе, а также установочные данные администратора, через которого был размещен этот пост.
Администратора сообщества «Подслушано Месягутово» также попросили явиться в ОМВД России по Дуванскому району.