Школьницы в Башкирии решили провести «оригинальную» фотосессию на кладбище

Неизвестно, отчитали ли девочек родители за такое поведение, но 16 апреля администратор сообщества «Подслушано Месягутово», опубликовавший первым эти снимки, получил уведомление от Отдела МВД России по Дуванскому району. В нем говорилось, что мать одной из девочек подала заявление в полицию с требованием привлечь к ответственности администратора сообщества за то, что он опубликовал информацию и фотографии ее несовершеннолетней дочери.