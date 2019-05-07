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В Уфе вновь пройдет субботник в усадьбе Бухартовских

7 мая 2019, 11:01
Фото: группа "Архзащита Уфы" в ВК
Как сообщили волонтеры «Архзащиты Уфы», акция пройдет 11 мая в 12 часов.

Он состоится уже в третий раз по адресу Аксакова, 48 (на углу улиц Аксакова и Коммунистической). Принять участие в нем может любой неравнодушный житель города.

- Уже не первый раз волонтеры выгребают мусор и приводят в порядок территорию, чтобы общими усилиями законсервировать памятник, пока для него не найдется инвестор. В ближайшую субботу необходимо расчистить второй этаж, разобрать ненужную будку во дворе, ликвидировать стихийную свалку во дворе, - сообщают общественники.

Ранее волонтеры наглухо забили 6 дверей бывшей усадьбы, 4 окна первого этажа, ряд околон второго этажа, в том числе дверь на знаменитый балкон Бухартовского, который уже пострадал от проникновения вандалов в открытый дом (спилена решетка). Был вывезен целый КамАЗ мусора.

Справка

Уникальность этого памятника истории и архитектуры не только в изяществе декора и форм русского модерна конца XIX века, но и в той благодарной памяти потомков, которую оставил после себя легендарный хозяин усадьбы полицмейстер (1903—1912гг.) Генрих Бухартовский.

Его имя напрямую связано с инициативами по открытию в г.Уфе парка Трезвости (ныне детский парк им.И.Якутова), Аксаковского дома (ныне Башкирский государственный театр оперы и балета), созданию городского духового оркестра и др.

Высочайший профессионал в деле охраны правопорядка Г.Г. Бухартовский организовал в Уфе антропометрическое бюро и криминалистическую фотолабораторию, паспортный стол и Сыскное отделение; в 1909 году возглавил учрежденный по его инициативе Уфимский отдел Российского Общества поощрения применения собак к полицейской и сторожевой службе, став родоначальником местной кинологической службы.

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