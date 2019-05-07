В Уфе вновь пройдет субботник в усадьбе Бухартовских

- Уже не первый раз волонтеры выгребают мусор и приводят в порядок территорию, чтобы общими усилиями законсервировать памятник, пока для него не найдется инвестор. В ближайшую субботу необходимо расчистить второй этаж, разобрать ненужную будку во дворе, ликвидировать стихийную свалку во дворе, - сообщают общественники.